Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом 33,6 миллиона долларов.
Об этом сообщает Вoxingnews24.
29,5 млн для Фьюри было гарантировано до начала поединка, еще 4,1 млн британец получил за победу. Уайт заработал почти в пять раз меньше - его гонорар составил 7,4 миллиона долларов.
Отметим, что Фьюри отправил соперника в нокаут мощным апперкотом в 6-м раунде.
Тайсон объявил о завершении карьеры после этой победы, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".
К слову, Александр и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.
Фьюри - Уайт: после боя
- В активе Фьюри 32 победы в 33 боях, 27 из которых 33-летний спортсмен выиграл нокаутом. Один бой "Цыганского короля" завершился вничью - это был первый поединок против американца Деонтея Уайлдера в 2018 году.
- Уайт за свою профессиональную карьеру провел 31 бой, 28 из которых он выиграл и три проиграл. 19 раз Диллиан побеждал своих соперников нокаутом.