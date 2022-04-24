Сочный удар апперкотом принес Тайсону Фьюри почти 34 миллиона долларов.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом 33,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Вoxingnews24.

29,5 млн для Фьюри было гарантировано до начала поединка, еще 4,1 млн британец получил за победу. Уайт заработал почти в пять раз меньше - его гонорар составил 7,4 миллиона долларов.

Отметим, что Фьюри отправил соперника в нокаут мощным апперкотом в 6-м раунде.

Тайсон объявил о завершении карьеры после этой победы, но его отец еще раньше говорил, что непобедимый боксер "не удержится, чтобы не подраться с победителем реванша Усик - Джошуа".

К слову, Александр и Джошуа повторно выйдут в ринг в июле этого года - СМИ называют дату 23 июля.

Фьюри - Уайт: после боя