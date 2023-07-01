Переход Анатолия Трубина в "Интер" может не состояться.

Донецкий "Шахтер" рассчитывает серьезно заработать на потенциальном трансфере своего талантливого голкипера Анатолия Трубина.

Как сообщает FcInterNews.it, "горняки" готовы продать 21-летнего игрока за 40 миллионов евро.

Ранее предметный интерес к Трубину проявлял "Интер". Миланский клуб видел в украинце замену Андре Онана, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

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Однако "нерадзурри" не готовы платить такую сумму за 21-летнего вратаря "Шахтера". Особенно учитывая тот факт, что его контракт с "горняками" истекает уже следующим летом.

Сообщается, что "Интер" может переключить свое внимание с Трубина на другие кандидатуры - Гиорги Мамардашвили из "Валенсии", Кейлора Наваса из ПСЖ или Яна Зоммера из "Баварии".

Добавим, что интерес к Анатолию Трубину также проявляли английские "Челси" и "Манчестер Сити".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря "Шахтера" в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Анатолий Трубин сыграл 38 матчей в составе "горняков" во всех турнирах.

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