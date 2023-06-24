Контракт Тете с "Шахтером" истекает 31 декабря 2023 года.

Бразильский полузащитник Тете может покинуть донецкий "Шахтер" и перебраться в чемпионат Шотландии.

По информации The Celtic Bhoys, вингера "горняков" хочет подписать "Селтик".

Прошлый сезон Тете начинал в аренде во французском "Лионе", а зимой перебрался в английский "Лестер". В составе "лис" бразилец сыграл 14 матчей, в которых забил один гол.

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В "Лестере" Тете играл под руководством Брендана Роджерса, который сейчас возглавляет "Селтик". Английский специалист видит в 23-летнем бразильце замену футболисту сборной Израиля Лиэлю Абаде, который этим летом намерен покинуть шотландский клуб.

Стоит отметить, что контракт 23-летнего бразильца с "Шахтером" истекает 31 декабря 2023 года. Таким образом, "горняки" рискуют потерять Тете бесплатно, ведь ФИФА все еще позволяет иностранцам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

Напомним, в 2019 году "Шахтер" заплатили бразильскому "Гремио" за трансфер Тете 15 миллионов евро. В составе "горняков" он сыграл 108 матчей, забил 31 гол и отдал 15 голевых передач.

Добавим, что "Селтик" является одним из самых титулованных европейских клубов и победителем Лиги чемпионов 1967 года. "Кельты" 53 раза становились чемпионами Шотландии, 40 раз выигрывали Кубок страны и 21 раз Кубок лиги.

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