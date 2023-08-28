Тренер британского боксера обвинил Александра Усика во лжи.

В ночь на 27 августа Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинский боксер.

Тренер британца Дон Чарльз заявил, что его подопечного "обокрали" в поединке с украинским чемпионом. Он призвал Усика публично признать, что Дюбуа не бил его ниже пояса.

"Усик преподносит себя как верующий, он всегда демонстративно крестится и молится. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, поскольку ты не лжешь во имя Господа. Если ты поклоняешься богу, то не будешь лгать в его имя.

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Если Усик действительно верующий, ему следует выйти и публично сказать правду: "Я обманул". Он ничем не лучше тех, кто бьется под допингом. Усик обманул, и он это знает. Достаточно пудрить мозги, он не сможет обмануть людей.

Мы не тупые. Мы живем в эпоху современных технологий – цветных экранов с высоким разрешением, а не черно-белых. У нас есть доказательства, мы подадим протест на исход боя. Я однозначно этого так не оставлю", - сказал Чарльз в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, бой Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде и успешно защитил свои титулы.

В пятом раунде этого поединка случился скандальный момент. Дюбуа нанес Александру удар ниже пояса, из-за чего украинец упал на канвас. Судья дал Усику время на восстановление, после чего бой был продолжен.

Команда Дюбуа считает, что удар Даниэля не нарушал правил и призывает украинца дать 25-летнему британцу реванш.

Ранее промоутер Усика заявил, что Дюбуа вышел на поединок против Усика с "грязным планом" и поэтому реванша он не заслуживает.

Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас сообщил, что следующим соперником Усика может стать Филип Хргович. Хорват является официальным претендентом по линии IBF.

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