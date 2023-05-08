По его мнению, каждый из этих боев должен стоить где-то 150 миллионов.

Известный британский боксер Дерек Чисора отреагировал на слухи об организации грандиозного шоу с участием Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Александра Усика в декабре в Саудовской Аравии, он согласился стать промоутером этим вечером.

Боксер также вызвался стать учителем Усика по английскому языку, чтобы тот мог более активно включиться в раскрутку своего поединка против Фьюри, заявил Чисора в интервью iFL TV.

"Это бои, которые люди должны увидеть. Это противостояние мастерству. Я готов стать промоутером этого шоу до конца. Вы, наверное, слышали, что Усик не говорит по-английски. Если я возьмусь за него, он начнет говорить по-английски. Он так заговорит,что забудет украинский!" - сказал Чисора.

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По его мнению, каждый из этих боев должен стоить где-то 150 миллионов, а Саудовская Аравия "дает огромный чек".

Слухи о боксерском турнире в Саудовской Аравии

Недавно промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что на Ближнем Востоке может произойти в конце этого года масштабное боксерское событие. В рамках одного вечера могут пройти два грандиозных поединка: Александр Усик против Тайсона Фьюри (бой за звание абсолютного чемпиона мира) и Джошуа против Деонтея Уайлдера (бой бывших чемпионов мира).

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на новость об организации грандиозного вечера бокса на Ближнем Востоке. Скандальный британец опроверг свое участие в анонсированном шоу, назвав все это "полным бредом".