Аурелио Де Лаурентис считает, что судья должен был поставить пенальти в моменте с падением Мудркиа.

Президент футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал резонансный эпизод с падением Мудрика в поединке отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Италии.

По мнению функционера, судья должен был ставить пенальти в ворота "Скуадры Адзуры" в концовке поединка, когда Михаил Мудрик упал в штрафной итальянцев после контакта с ногой Брайана Кристанте.

"Никто не хочет, чтобы команду ограбили так, как вчера вечером Украину ограбила Италия. Они явно должны были получить пенальти.

По правде говоря, сборная Италии играла хорошо, лучше, чем в большинстве случаев, когда я смотрел матчи национальной команды. Они заслужили пройти квалификацию. Украину мотивировала война, у них была мечта, но она не воплотилась в реальность. Опять же, если бы все было легко, это была бы не мечта", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью против Италии со счетом 0:0 в последнем туре квалификации Евро-2024. Этот результат позволил "Скуадре Адзурре" занять второе место в группе С и получить прямую путевку на чемпионат Европы. Сборная Украины в итоге финишировала третьей.

Добавим, что в марте следующего года команда Сергея Реброва сыграет в плей-офф Лиги наций и получит еще один шанс завоевать путевку на Евро-2024.

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