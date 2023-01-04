Дэвид Аллен уверен в победе Тайсона Фьюри в бою с украинцем.

Известный британский боксер Дэвид Аллен высказался о потенциальном бое между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

30-летний британец считает, что победу в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержит "Цыганский король".

"Победит Фьюри. Я считаю, что он слишком большой. Если откровенно, Усик - не большой боец, не самый физически сильный человек на планете. Мне кажется, что Тайсон к нему подберется.

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Тайсон слишком большой для Усика. Они оба - лучшие таланты этого поколения супертяжеловесов. Фьюри - особенный парень. У него есть вайб этих особенных спортсменов, которые умеют делать все. Вероятно, Усик находится на том же уровне, но нельзя избежать разницы в габаритах, так как она огромная. И речь не только о росте, Фьюри намного крупнее Усика", - сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Кроме того, Дэвид Аллен заявил, что получил предложение от Александра Усика отправиться в тренировочный лагерь украинца.

"Усик сам говорил мне, что если будет драться с Фьюри, то пригласит меня в свой лагерь. Стилистически я идеален для подготовки к Фьюри. Это говорит вам о том, как я боксировал в зале в сравнении с нашим поединком на ринге. Так что если этот бой состоится, то последует парочка интересных звонков. Один - от команды Усика мне, а второй - от меня Фьюри. Я скажу ему, что поеду в Украину", - заявил Аллен.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится в феврале или марте этого года. Александр Красюк рассказал, что самой эффективной рабочей датой для боя с Фьюри является 4 марта.

Усик - Фьюри: перед боем

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел против Дерека Чисоры 3 декабря этого года. "Цыганский король" одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

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