Поединок "Цыгнаского короля" против экс-чемпиона UFC состоится 28 октября.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок против Фрэнсиса Нганну.

В комментарии Eurosport "Цыганский король" рассказал, что он не боится мощных ударов экс-чемпиона UFC. Британец отметил, что является очень крепким боксером и в свое время он победил самого мощного панчера в королевском дивизионе, поэтому Нганну не станет для него большой проблемой.

"Люди говорят, что Уайлдер был самым мощным панчером в сверхтяжелом весе, но я избил его. Я нокаутировал его и забрал у него корону. Меня не беспокоят способности человека, потому что это талант, данный ему богом.

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Фрэнсис Нганну сильный, он может ударить и нокаутировать оппонента. Но все эти ребята могут ударить. Если ты разрешишь боксеру сверхтяжелого веса ударить тебя по лицу, будет нокаут.

Итак, от меня зависит, позволю ли я этому состояться. Если он нанесет удар, то хорошо. Если нет, то нет. Но мой подбородок – это не лист бумаги. Вы поймете, что я очень крепок. Вот почему я провел 34 боя без поражений за 15 лет", – сказал Фьюри.

Добавим, что поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Бой пройдет по классическим правилам бокса.

Стоит отметить, что этот пединок станет дебютным для Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе. В то время как у Тайсона Фьюри в активе уже 34 боя на профи-ринге. "Цыганский король" одержал 33 победы и один бой завершил вничью.

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