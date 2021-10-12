Фрэнк Уоррен поделился своим мнением о возможном поединке Усика против Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свою позицию касательно возможного боя чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри против обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика.

"У Усика есть опция реванша с Джошуа. Если Энтони захочет отойти в сторону, то я уверен, что мы сможем легко устроить бой Фьюри – Усик.

Пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно.

Мы бы хотели устроить этот бой. Если Тайсон захочет продолжать боксировать, то ему придется защищать титул.

Читайте такжеФьюри сместил Усика с первого места рейтинга лучших супертяжеловесов мираПеред третьим поединком с Уайлдером Фьюри говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а затем он решит, что захочет делать дальше", – цитирует Уоррена Talk Sport.

Тайсон Фьюри накануне успешно защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC, победив американца Деонтея Уайлдера. Британец нокаутировал своего противника в 11-м раунде. Таким образом, Тайсон Фьюри сохраняет за собой статус непожденного чемпиона (31-0-1, 22 КО).

Александр Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Для украинского спортсмена это был всего третий бой в супертяжелом весе и впервые он боксировал за титул чемпиона мира.

Ранее также сообщалось, что отец и один из тренеров Тайсона Фьюри Джон Фьюри заявил, что следующим соперником своего сына он хотел бы видеть Александра Усика.

Автор: Владимир Медяник