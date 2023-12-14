Энтони Джошуа объяснил, почему не будет поддерживать своего соотечественника в бою против Усика.

В начале следующего года состоится исторический бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Именитый британский боксер Энтони Джошуа рассказал, за кого он будет болеть в этом поединке. Он заявил, что не будет поддерживать своего соотечественника, поскольку "Цыганский король" неоднократно оскорбительно высказывался в его адрес.

"Не знаю, кто победит, но я в команде Усика. Фьюри говорил обо мне много плохого, я никогда не буду поддерживать того, кто меня не уважает. Это сделало бы меня сумасшедшим, а я достаточно уравновешенный. Я буду за того, кто проявил ко мне уважение", - рассказал Джошуа в комментарии TNT Sports Boxing.

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Напомним, бой Усик - Фьюри состоится 17 февраля следующего года в Саудовской Аравии. Победитель этого поединка станет первым в истории абсолютным чемпионом, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами в хевивейте.

Также победитель этого боя станет первым абсолютным чемпионом королевского дивизиона в 21-м веке. Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот титул в 1999 году, победив Эвандера Холифилда.

Добавим, что Энтони Джошуа дважды дрался с Александром Усиком и оба раза проиграл. Первый бой состоялся в 2021 году и завершился победой украинца единогласным решением судей. Реванш состоялся в 2022 году и завершился победой Александра раздельным решением судей.

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