Деонтей Уайлдер желает провести бой против Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер озвучил имя своего приоритетного соперника.

По словам американца, приоритетом для него является бой против Энтони Джошуа. "Бронзовый бомбардировщик" считает, что поединок против звездного британца должен стать крупнейшим событием в боксерском мире.

"Все к этому идет. Прошло много времени, и теперь для всех, для всего мира этот бой может состояться.

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Это крупнейший поединок в мире. Это больше, чем Усик. В мире нет более значимого боя, независимо от того, какой это вид единоборств.

Я против Джошуа - это то, о чем люди говорили, это то, из-за чего фанаты преследовали меня и его. И надеюсь, скоро болельщики смогут сказать "наконец-то", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Отметим, что свой следующий поединок Деонтей Уайлдер проведет 23 декабря 2023 года против Джозефа Паркера в рамках грандиозного вечера бокса в Саудовской Аравии. В этот же вечер Энтони Джошуа сразится с представителем Швеции Отто Валлином.

Ожидается, что в случае побед Джошуа и Уайлдер в 2024 году проведут два боя друг против друга.

Добавим, что в послужном списке Деонтея Уайлдера 43 победы, одна ничья и два поражения в 46 боях на профи-ринге. Оба поражения американец потерпел против Тайсона Фьюри. Энтони Джошуа за свою карьеру провел 29 боев (26 побед и 3 поражения).

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