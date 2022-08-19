В последний момент Редкач изменил свое мнение, но вернуть ставку уже нельзя.

36-летний украинский боксер Иван Редкач заявил, что поставил огромные деньги на победу британца Энтони Джошуа в реванше против обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

В своем Твиттере одиозный боксер сообщил, что поставил 70 тысяч долларов на поражение Александра и уже жалеет о своей ставке.

"Я поставил ставку 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это еще те деньги, которые я поднял на бое Лопес – Лома. Я был уверен в Антоне, но посмотрел, как Юсик ловит монетки и передумал, вернулся в гостиницу к окошку спросить: "А можно отменить мою ставку?", на что мне сказали, что это невозможно. Мне п****ц", – написал Редкач.

Напомним, в октябре 2020 года Иван Редкач поставил на победу Теофимо Лопеса в бою против Василия Ломаченко 25 тысяч долларов и выиграл 73 тысячи.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Кроме того, спортсмены подерутся за титул чемпиона по версии журнала "The Ring", который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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