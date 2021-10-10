Второй бой британца и украинца состоится в следующем году.

Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа активировал опцию реванша с украинским чемпионом Александром Усиком, которая была прописана в контракте на первый бой.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, передает badlefthook.com.

"Джошуа вернулся в игру, он сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали опцию реванша", - заявил Хирн.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Изначально в контракте на первый бой Усика и Джошуа была прописана опция реванша на случай поражения британского боксера. Джошуа воспользовался ей.

Сообщалось, что реванш пройдет, скорее всего, в марте или апреле следующего года.

Что касается места проведения боя, то наиболее вероятным вариантом является Великобритания. Также изучаются варианты с Украиной, США и Ближним Востоком.

Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения реванша в Киеве.

Автор: Антон Дударь