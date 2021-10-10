Александр Усик победил Энтони Джошуа в первом бою / фото REUTERS

Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа активировал опцию реванша с украинским чемпионом Александром Усиком, которая была прописана в контракте на первый бой.

Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, передает badlefthook.com.

"Джошуа вернулся в игру, он сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали опцию реванша", - заявил Хирн.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Антон Дударь