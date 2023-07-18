Фьюри и Нганну проведут бой по классическим правилам бокса.

Накануне был официально утвержден бой чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Организацию выставочного поединка прокомментировал непобежденный боксер супертяжелого веса Фрейзер Кларк. Он назвал это событие цирком и заявил, что люди начинают терять интерес к "Цыганскому королю" из-за подобных шоу.

"Честно говоря, это не совсем то, что я хочу видеть. Это шоу, которое принесет финансовую выгоду всем участникам, но мы хотим, чтобы чемпионы были активными и боролись за титулы. Я понимаю, что это легкие деньги для Фьюри. Чтобы кто не говорил, но деньги - это то, ради чего мы все деремся, но что это за цирк?

Видео дня

Тайсон Фьюри в последнее время стал очень разборчивым. Он выбирает с кем, когда и за сколько драться. Получить сражение с ним, для претендентов становится очень тяжелой работой. Люди просто начинают терять интерес к нему и изучают другие варианты", - приводит слова Кларка BoxingSocial.

Бой Фьюри - Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии. Поединок пройдет по классическим правилам бокса с тремя судьями на ринге, использующими 10-балльную систему оценки.

Напомним, в послужном списке "Цыганского короля" 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

В активе Фрэнсиса Нганну 20 боев в UFC, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: