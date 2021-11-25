Американский боксер готов встретиться с украинцем в другой весовой категории.

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал, при каком условии может состояться его реванш с Василием Ломаченко.

Лопеса цитирует complex.com.

Американец подчеркнул, что бой может состояться только в более тяжелой весовой категории:

"Если его команда хочет этого, то они должны подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимаются, если хотят добиться этого боя. Мое тело уже находится на том этапе, когда говорит: "Пошли в первый полусредний вес. Какого черта мы все еще здесь?". Что есть, то есть".

"Люди смогут увидеть реванш только, если он встретится со мной в первом полусреднем дивизионе. Я побил его честно. Так что если вы, ребята, хотите драться со мной, вам нужно что-то мне дать. Поэтому до встречи в первом полусреднем весе", - заявил он.

Также Лопес выразил мнение, что Ломаченко сильнее всех боксеров легкого веса.

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Ломаченко - Лопес: что было раньше

Встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу. Промоутер американца и украинца сказал, что реванш может состояться весной 2022 года.

Однако затем Лопес заявил, что не собирается давать реванш Ломаченко.

Автор: Антон Дударь