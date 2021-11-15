Украинский боксер разнообразно готовится к своему следующему бою.

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко сейчас находится в США, где готовится к бою с Ричардом Комми.

33-летний спортсмен выставил пост в Instagram, где продемонстрировал свои таланты в баскетболе.

Василий метко отправлял мяч в корзину с разных расстояний - даже с балкона дома.

Подписчики в комментариях не замедлили с комплиментами: "Невероятно", "Талантливый человек - талантлив во всем", "Человек со сверхспособностями", "Джордан отдыхает".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Артем Будрин