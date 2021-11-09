Украинский боксер Василий Ломаченко стал бритоголовым.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко перед поединком против Ричарда Комми сменил прическу.

16 октября Ломаченко отправился в США, чтобы провести тренировочный лагерь перед боем. Боксер выкладывал в сеть свежие фото, где у него привычная прическа, но из последнего поста заметно, что он побрил налысо голову.

Таким образом, Василий прибег к "ритуалу" своего кума и лучшего друга Александра Усика, который постригся налысо перед боем против Энтони Джошуа и одержал триумф.

Ломаченко - Комми: профайл боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 17 боев. Он одержал 15 побед (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ломаченко был чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Но в прошлом году он потерял все свои чемпионские пояса в легком весе, уступив Теофимо Лопесу решением судей.

После этого украинец в июне 2021 года провел бой против Масайоши Накатани и нокаутировал японца.

На счету Комми (прозвище которого - "Терминатор") на профи-ринге 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. В декабре 2019 года он проиграл Лопесу, оставшись без пояса.

После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса.

Автор: Артем Будрин