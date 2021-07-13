Украинский чемпион сменил имидж и в новом образе будет готовиться к бою с Энтони Джошуа.

Всемирно известный боксер Александр Усик продемонстрировал новую прическу. Спортсмен выложил видеоролик в сеть, где ему наголо сбрили волосы "под ноль".

Усик проиграл своему спарринг-партнеру Даниэлю Лапину в известную детскую игру "Ю-Зе-Фа". Также эту игру все знают под названием "Камень-ножницы-бумага". Усик сам сказал, что кто уступит, тот будет обязанным убрать все волосы со своей головы.

"Спор дороже денег", - напечатал Александр текст рядом с видео.

Напомним, что сторона Усика близка к тому, чтобы подписать контракт на два боя с британским боксером Энтони Джошуа.

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Автор: Артем Будрин