Всемирно известный боксер Александр Усик продемонстрировал новую прическу. Спортсмен выложил видеоролик в сеть, где ему наголо сбрили волосы "под ноль".
Усик проиграл своему спарринг-партнеру Даниэлю Лапину в известную детскую игру "Ю-Зе-Фа". Также эту игру все знают под названием "Камень-ножницы-бумага". Усик сам сказал, что кто уступит, тот будет обязанным убрать все волосы со своей головы.
"Спор дороже денег", - напечатал Александр текст рядом с видео.
Напомним, что сторона Усика близка к тому, чтобы подписать контракт на два боя с британским боксером Энтони Джошуа.
Читайте такжеЖурналисты выяснили, сколько стоит имение Усика (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- "УЗ" пристыдила Усика за фото на железнодорожной колее - в сети сравнили с гопник-style
- Усик - в топ-30: Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов в истории
- "Новая легенда": Ломаченко одолел Усика в неожиданном поединке (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram