В контракт на бой внесен реванш на случай поражения Энтони Джошуа.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что украинский боксер может провести два боя с британским чемпионом мира Энтони Джошуа.

Об этом Красюк рассказал YouTube-каналу VideoBoxing.

"В контракте на бой вопрос реванша прописан для Джошуа, поскольку он является чемпионом по трем версиям. Для него это было основополагающим условием. Особенно, думаю, это связано с опытом дебюта на американском рынке - после боя с Энди Руисом-младшим вопрос реванша стоит очень остро", - сказал Красюк.

"Мы прописали возможность реванша на фантастических условиях для Александра Усика. Думаю, что у нас будет возможность увидеть два подряд поединка Усик - Джошуа", - добавил промоутер.

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Он также рассказал о реакции Усика на новость о прописанном реванше:

"Когда Усик услышал об этом условии, то у него настроение точно не испортилось. Он сказал: "Придется побить Антона дважды".

Красюк сообщил, что контракт может быть подписан в ближайшее время.

Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

Наиболее вероятной датой боя называют 25 сентября.

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Автор: Антон Дударь