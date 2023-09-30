Боксер провел параллель между УПЦ МП и родителями.

Украинский боксер Василий Ломаченко считает свою поддержку УПЦ МП в социальных сетях скромной на фоне тех активистов, которые "героически" защищают храмы, посещая митинги.

Двукратный олимпийский чемпион в интервью "Союзу православных журналистов" не вспомнил подвиги украинских военных, но комплиментарно высказался о верующих УПЦ МП.

"А вот люди, которые стоят на защите храмов, рискуя жизнью, свободой, на них нужно внимание обращать", – сказал Ломаченко.

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Кроме того, Василий провел параллель между УПЦ МП и родителями.

"Если ваших родителей будут оскорблять, унижать, то нормальная реакция любого человека - встать на защиту. И он будет защищать, не жалея своей жизни. Он будет за своих родителей стоять горой. Так же для меня и церковь, и храм, и православная вера. Это наша мать, без которой мы просто погибнем", – добавил спортсмен.

Напомним, что летом прошлого года после обстрела родной для Ломаченко одесской области боксер в социальных сетях отказался называть Россию агрессором.

В декабре Ломаченко демонстрировал совместные фото и две части интервью со скандальным митрополитом Лукой, против которого были введены санкции.

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