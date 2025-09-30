Мозес Итаума мог выйти на ринг с Фрэнком Санчесом, но отказался.

Мозес Итаума отказался от финального отборочного боя IBF против Фрэнка Санчеса, победа в котором открывала ему путь к поединку за титул чемпиона мира с Александром Усиком. 20-летний непобежденный супертяжеловес имел право на бой за титул абсолютного чемпиона против Усика после того, как Эфе Аджагба отверг предложение встретиться с кубинцем Санчесом.

Однако Итаума, занимающий также первую строчку рейтинга WBO, выбрал другой путь к чемпионскому бою, продлив свою впечатляющую серию до 13 побед эффектной остановкой Диллиана Уайта в августе, пишет Sky Sport.

На прошлой неделе IBF в своем заявлении подтвердила, что Итаума рассматривал вариант боя с Санчесем: "Мы ждем ответа по поводу доступности Мозеса Итаумы. Если он подтвердит, что готов, то ему и Фрэнку Санчесу будет предложено начать переговоры. На это у них будет 15 дней".

Теперь же бой с Санчесем предложен американцу Ричарду Торресу-младшему, который занимает позицию сразу за Итаумой. Победитель станет обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет Усик. Торрес пока не согласовал условия поединка, тогда как Санчес уже принял новое изменение соперника.

Ранее Усик был обязан провести защиту титула WBO против Джозефа Паркера, но получил продление переговоров из-за травмы. В итоге Паркер встретится с британцем Фабиo Уордли 25 октября.

