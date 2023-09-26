Джордж Гроувз уверен, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Джордж Гроувз поделился своим прогнозом на потенциальный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Гроувз считает, что у украинского чемпиона достаточно навыков и интеллекта, чтобы одержать победу в бою с "Цыганским королем".

"Это не будет легкое сражение для Усика, но я думаю, что у него хватит умений, боксерского интеллекта, атлетизма и он справится с играми ума Фьюри. Я думаю, что все, что было у Фьюри и что стало для него главным атрибутом Усик уже видел или может с этим справиться, он всегда проводил выездные бои и всегда выходил победителем.

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Фьюри в последнее время боксирует не столь регулярно. После хороших побед над Деонтеем Уайлдером, которые были несколько лет назад и за которыми было приятно наблюдать, ему не бросали серьезных вызовов.

Усик имеет меньший размах рук, но он подвижен и скор в бою, действует под большими углами. Усик не будет находиться в зоне досягаемости, чтобы на него опирались, хватали и держали. У него есть боксерские умения, ведь он чемпион среди любителей", - приводит слова Гроувза BoxingSocial.

Ожидалось, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в апреле этого года. Однако команды боксеров не смогли согласовать условия контракта на поединок и бой был сорван.

Свой последний поединок Александр Усик провел в августе против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал британца и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет 28 октября против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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