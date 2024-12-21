Поединок состоится уже сегодня, 21 декабря.

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес рассказал, кого будет поддерживать в реванше между украинским боксером Александром Усиком и британским бойцом Тайсоном Фьюри.

Американский боксер говорит, что он ждет захватывающего поединка, в котором, по его мнению, победит Александр Усик.

"Я иду за Усиком, но это, вероятно, будет лучший бой в истории супертяжелого веса. Первый поединок получился потрясающим, а Тайсон Фьюри сейчас выглядит чрезвычайно мотивированным. Тайсон весит 280 фунтов (128 килограммов - УНИАН), но при этом не выглядит полным. Он кажется сильным. Возможно, дополнительная мускулатура поможет ему на этот раз, но все же я остаюсь верен этому парню - Усику. Он легендарный боец, который знает, как действовать в любой ситуации", - подчеркнул Бенавидес в комментарии для Sean Zittel.

Видео дня

Известно, что реванш Усик - Фьюри состоится уже сегодня, 21 декабря в Эр-Рияде. В мае этого года в поединке за звание абсолютного чемпиона украинский спортсмен одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Реванш Усик - Фьюри - последние новости

Как писал УНИАН, на церемонии взвешивания Александр Усик перед поединком с британцем Тайсоном Фьюри развернул флаг с надписью "Free Azovstal Defenders". Спортсмен сделал это дважды за церемонию, чтобы напомнить миру о защитниках Азовстали, которые находятся в российском плену.

Также стало известно, что победитель реванша получит уникальный подарок, а именно памятный пояс в честь 50-й годовщины "Грохота в джунглях", посвященный легендарному поединку, который состоялся в Заире в октябре 1974 года, когда Мухаммед Али нокаутировал Джорджа Формана в восьмом раунде.

Вас также могут заинтересовать новости: