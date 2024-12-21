Между спортсменами состоялась завершающая битва взглядов, которая она продлилась несколько секунд, пока не отвернулся Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик на церемонии взвешивания перед поединком с британцем Тайсоном Фьюри развернул флаг с надписью "Free Azovstal Defenders" ("Освободите защитников "Азовстали").

Он это сделал это дважды за церемонию, чтобы напомнить миру о защитниках Азовстали, которые находятся в российском плену: в начале, когда его объявлял ведущий, и в конце - после взвешивания, когда он стоял рядом с соперником.

Как пишет "Суспільне Спорт", украинский боксер установил рекордный вес - 102,5 кг, что на 1,3 кг больше, чем перед первым боем. Тайсон Фьюри весит 127,4 кг, что почти на 8,6 кг больше его прежнего результата.

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Также между спортсменами состоялась завершающая битва взглядов, которая она продлилась несколько секунд, пока не отвернулся Фьюри.

Бой Усик Фьюри - последние новости

Напомним, бой между Усиком и Фьюри за звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится в ночь с субботы на воскресенье, 22 декабря.

16 декабря спортсмены прибыли на поединок в Эр-Рияд. Они устроили "церемонию прибытия", сойдя с самолета в прямом эфире. Во время разговора с ведущей шоу украинец заявил, что уверен в своей победе, однако отметил, что Фьюри остается сложным соперником.

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