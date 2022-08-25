Бой состоится на неделю позже, чем было запланировано ранее.

Организаторы боксерского поединка между экс-чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом сместили дату боя на неделю.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября. Поединок украинца и американца станет главным в карде вечера бокса платформы ESPN+ в Нью-Йорке.

Ломаченко две недели назад прибыл в Соединенные Штаты для старта подготовки к осеннему бою. Тренировочный лагерь экс-чемпиона в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC развернули в Лос-Анджелесе.

Василий претендует на бой с победителем реванша между Хейни и Камбососом, который состоится 15 октября.

Американец Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда на легендарном Madison Square Garden единогласным решением победил Ричарда Комми.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

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