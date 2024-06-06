Известно, что Чжилей нокаутировал Уайлдера в 5-м раунде.

Украинский спортсмен Александр Усик, который недавно стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе отреагировал на победу китайского боксера Чжана Чжилея над американцем Деонтеем Уайлдером. Украинец считает, что очередной проигрыш ставит точку на карьере Уайлдера.

"Это был хороший бой, но я думаю, что для Уайлдера это конец", - отметил Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Известно, что Чжилей нокаутировал Уайлдера в 5-м раунде. Для Деонтея это поражение стало четвертым в последних пяти поединках.

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В свою очередь сам Чжан заявил, что подловил американца во втором раунде, что стало решающим моментом боя, передает Ring News 24.

"Все произошло во втором раунде. Я нанес ему мощный удар, после чего в его глазах увидел, что он не был сосредоточен. Я понимал, что он пережил потрясение уже во втором раунде. Затем все повторилось в третьем и четвертом. Я причинил ему боль. К тому времени, когда я его поймал правым хуком в пятом, он был дезориентирован, поэтому и развернулся. В тот момент я просто закончил работу", - отметил боксер.

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Ранее новозеландский супертяжеловес, экс-чемпион мира Джозеф Паркер дал неожиданный прогноз на реванш Фьюри - Усик.

"Фьюри очень способный. Он может приспособиться ко всему, будь то на тренировках или в бою... Фьюри выполнит свою работу в конце года. Тайсон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться и показать хорошее выступление. Он победит", - отметил он.

Также стало известно, что Усик пока остается абсолютным чемпионом мира, однако в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF между хорватом Филиппом Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится в эту субботу, на кону будет стоять "временный" пояс IBF в супертяжелом весе, из-за чего украинский спортсмен может его потерять.

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