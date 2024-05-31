В поединке между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа будет разыгрываться временный титул в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик пока оставляет за собой звание чемпиона мира по всем самым престижным версиям в супертяжелом весе. Об этом в соцсети Х сообщил спортивный обозреватель Майкл Бенсон.

По его информации, в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF между хорватом Филиппом Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится в эту субботу, на кону будет стоять "временный" пояс IBF в супертяжелом весе.

"А это значит, что победитель вполне может стать полным чемпионом мира IBF в супертяжелом весе, если Александра Усика снимут или он откажется в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении. Видео дня

Александр Усик - последние новости

На днях была названа официальная дата боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Как сообщил советник Саудовской Аравии при королевском дворе в ранге министра и глава Главного управления развлечений Турки бин Абдул Мохсен Аль-Шейх, поединок состоится 21 декабря этого года.

Он отметил, что местом проведения боя станет Эр-Рияд, где было проведено и первое противостояние соперников.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 19 мая Усик в невероятном поединке победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Поединок длился все двенадцать раундов, судьи отдали победу Александру Усику - 115:112, 113:114, 114:113.

Таким образом Усик защитил пояса WBA, WBO и IBF, отобрал титул WBC у британца и навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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