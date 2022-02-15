Тайсон Фьюри сместил Александра Усика с первого места в рейтинге лучших супертяжей.

В независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого дивизиона случились изменения.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик потерял лидерство и теперь занимает второе место. Первую же позицию занял британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Согласно новой информации, опубликованной на сайте BoxRec, у Фьюри 485,9 балла, а у Усика – 429,4.

Стоит отметить, что с осени 2021 года оба спортсмена не проводили боев, тем не менее автоматическая система, составляющая данный рейтинг, вывела на первое место британца.

Также потерял одну позицию британский боксер Энтони Джошуа, он опустился со второго места на третье. Дилиан Уайт потерял сразу две позиции, опустившись с третьей строчки на пятую. Четвертое место теперь занимает Деонтей Уайлдер, который был нокаутирован Тайсоном Фьюри.

Добавим, что в рейтинге независимо от весовой категории Усик также потерял одну позицию и теперь занимает четвертое место. Лучшим же остается мексиканец Сауль Альварес, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Напомним, на первое место в рейтинге супертяжеловесов украинец Александр Усик вышел после победы над Энтони Джошуа. В сентябре 2021 года украинец одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

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