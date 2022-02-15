Украинский боксер ждет возможности отобрать титул WBC у Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александр Усик прокомментировал прибытие в Украину его пояса WBA.

"Малой, добро пожаловать домой. Я отвезу тебя домой, ты познакомишься со своими братьями, которые тебя долго ждут. Единственный наш брат где-то ходит... Цыгане его захватили, но мы его освободим", - сказал Усик.

35-летний крымчанин намекнул, что он хочет завоевать титул WBC, который принадлежит британцу Тайсону Фьюри. Усик хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с "Цыганским королем" и собрать все пояса супертяжелого веса в своих руках. Для полного комплекта не хватает только пояса WBC.

Ранее Усик показывал пояса IBF, WBO и IBO в багажнике своей машины.

Отметим, что Фьюри планирует 23 апреля провести поединок против Диллиана Уайта, а Усик готовится к реваншу с Энтони Джошуа, который ориентировочно пройдет в конце мая или начале июня.

Усик - Джошуа: что известно о реванше