Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик признался, что уже задумывается о том, чем займется после окончания спортивной карьеры.
Знаменитый украинский боксер рассказал, что учится в двух университетах и со временем может стать психологом. Об этом Усик сказал на встрече в Киеве. Видео мероприятия выложили на YouTube-канале промоутерской компании боксера Usyk17.
"Бокс - не на всю жизнь. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. На данный момент я заочно учусь в двух вузах - Харьковском и Львовском университетах внутренних дел.
Читайте такжеФьюри грубо оскорбил Джошуа и обвинил Усика в употреблении стероидов (видео)В Харькове - по специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может быть, я найду себя в этом. Мне это интересно, ведь просто так диплом не нужен, чтобы лежал дома и хвастаться им. Может быть, стану знаменитым психологом, ко мне будут люди приходить", – сказал Усик.
Напомним, Александр Усик, который в Буковеле устроил "битву" против стихии, рассказал о своем отношении к женскому боксу.
Александр Усик - чемпион мира: главное
- В сентябре 2021 года Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
- Уже известно, что Усик проведет реванш с Джошуа.
- Александр получил пояса, которые отобрал у Джошуа и показал их публике.
- Также Тайсон Фьюри планирует провести бой с украинцем.