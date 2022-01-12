Знаменитый украинец признался, что учится в двух университетах.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBO, WBO и IBF Александр Усик признался, что уже задумывается о том, чем займется после окончания спортивной карьеры.

Знаменитый украинский боксер рассказал, что учится в двух университетах и со временем может стать психологом. Об этом Усик сказал на встрече в Киеве. Видео мероприятия выложили на YouTube-канале промоутерской компании боксера Usyk17.

"Бокс - не на всю жизнь. Я уже думаю, чем буду заниматься, как буду себя вести. На данный момент я заочно учусь в двух вузах - Харьковском и Львовском университетах внутренних дел.

Читайте такжеФьюри грубо оскорбил Джошуа и обвинил Усика в употреблении стероидов (видео)В Харькове - по специальности "Психология", а во Львове - "Экономическая разведка". Это будущее. Может быть, я найду себя в этом. Мне это интересно, ведь просто так диплом не нужен, чтобы лежал дома и хвастаться им. Может быть, стану знаменитым психологом, ко мне будут люди приходить", – сказал Усик.

Напомним, Александр Усик, который в Буковеле устроил "битву" против стихии, рассказал о своем отношении к женскому боксу.

Александр Усик - чемпион мира: главное