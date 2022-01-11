Чемпион мира в супертяжелом весе не является сторонником женских контактных видов спорта.

Александр Усик, который в Буковеле устроил "битву" против стихии, рассказал о своем отношении к женскому боксу.

Видео со словами Усика размещено на его собственном YouTube-канале.

Александр не в восторге от того, что женщины выходят в ринг и бьют друг друга.

"Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Потому что для меня женский пол - это цветы, которые надо поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете", - отметил Усик.

Также 34-летний крымчанин добавил:

"Многие девушки благодаря каким-то таким контактным видам спорта достаточно хорошо улучшили свою жизнь, в каком-то материальном положении или еще каком-то. Мир развивается и все остальное, но я не за. Не скажу, что я толерантен, и пусть так и будет. Я просто скажу, что я не за".

Александр Усик - чемпион мира: главное