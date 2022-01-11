Александр Усик, который в Буковеле устроил "битву" против стихии, рассказал о своем отношении к женскому боксу.
Видео со словами Усика размещено на его собственном YouTube-канале.
Александр не в восторге от того, что женщины выходят в ринг и бьют друг друга.
"Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Потому что для меня женский пол - это цветы, которые надо поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете", - отметил Усик.
Также 34-летний крымчанин добавил:
"Многие девушки благодаря каким-то таким контактным видам спорта достаточно хорошо улучшили свою жизнь, в каком-то материальном положении или еще каком-то. Мир развивается и все остальное, но я не за. Не скажу, что я толерантен, и пусть так и будет. Я просто скажу, что я не за".
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Александр Усик - чемпион мира: главное
- В сентябре 2021 года Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Уже известно, что Усик проведет реванш с Джошуа.
Александр получил пояса, которые отобрал у Джошуа и показал их публике.
Также Тайсон Фьюри планирует провести бой с украинцем.