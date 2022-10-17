Украинский боксер признался, что в детстве любил смотреть бои Роя Джонса.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко назвал имена троих боксеров, которых считает лучшими в истории этого вида спорта.

Украинский спортсмен признался, что лучшими в истории бокса он считает Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али.

"В тройку лучших боксеров в истории входит Рой Джонс. В детстве я любил его бои. Я всегда следил за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али.

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Я не хочу говорить, кто первый, кто второй, а кто третий. Как по мне, это три лучших бойца в нашем виде спорта", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Добавим, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 29 октября против американского легковеса Джемейна Ортиса.

Кроме того, украинец претендуе на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Дэвина Хэйни. Американский боксер победил 15 октября Джорджа Камбососа единогласным решением судей и сохранил свои титулы. После победы над австралийцем Хэйни заявил, что готов провести бой с Ломаченко.

Напомним, в активе Ломаченко 18 боев на профессиональном ринге, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

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