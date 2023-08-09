Теперь его будут звать Кевин Владимирович – в честь российского диктатора.

43-летний американский профессиональный боксер Кевин Джонсон решил сменить имя в честь президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил пропагандистам РФ перед встречей с россиянином Марком Петровским на ринге в рамках турнира суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

"Чтобы сделать самый большой комплимент президенту Владимиру Путину, я решил сменить имя. Теперь меня будут звать Кевин Владимирович – в честь Путина. Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% россиянин", – сказал боксер в интервью российским пропагандистам.

Кто такой Кевин Джонсон - ключевые битвы боксеров

Американский боксер-профессионал Кевин Блю Джонсон за свою 20-летнюю карьеру отметился 59 боями (21 поражение). Он, в частности, одержал заметные победы в боях с бывшими чемпионами мира Брюсом Селдоном и Йоаном Пабло Эрнандесом.

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Дважды Джонсон проигрывал украинцам. В декабре 2009 года Джонсон бился с нынешним мэром Киева Виталием Кличко за титул чемпиона мира WBC, которым владел украинец. Поединок длился 12 раундов и завершился победой Кличко. В августе 2022-го Джонсон встречался с другим украинским супертяжеловесом – Игорь Шевадзуцкий также одержал победу над Джонсоном по очкам.

В апреле 2023 года Джонсон дрался с российским бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Тогда он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

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