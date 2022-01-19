Игорь Шевадзуцкий 26 февраля встретится с американцем Кевином Джонсоном.

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий 26 февраля проведет бой против американца Кевина Джонсона.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Восьмираундовый рейтинговый поединок между 31-летним украинским боксером и 42-летним представителем США состоится 26 февраля в Гамбурге (Германия).

Отметим, что Джонсон в 2009 году дрался с Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии WBC и проиграл единогласным решением судей.

Всего на счету Кевина 35 побед, 18 поражений и 1 ничья. Шевадзуцкий выиграл все свои 9 боев на профессиональном ринге (8 из которых нокаутом).

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