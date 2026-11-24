Александр Сеуканд возглавлял сборную Украины, в частности, во время ее исторического выступления на Олимпиаде-2002, где команда заняла десятое место.

Скончался бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Сеуканд. Ему принадлежит важная роль в истории национальной команды: под его руководством украинские хоккеисты выступили на своей первой и пока единственной Олимпиаде.

О смерти Сеуканда сообщили на Facebook-странице "Хоккейное сообщество Украины". Отмечается, что он скончался 21 октября, однако эта новость не получила публичного резонанса сразу. Причина смерти пока не сообщается.

"Целая хоккейная эпоха ушла от нас. Вечная память", – говорится в сообщении.

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Сеуканд возглавлял сборную Украины по хоккею в течение десяти лет

Александр Сеуканд работал со сборной Украины с 1999 по 2009 год, за исключением 2007-го. Сначала он занимал должность старшего тренера команды – до 2003 года, после чего стал ее главным тренером.

Одним из важнейших достижений команды за время работы Сеуканда стало участие в зимних Олимпийских играх 2002 года. Это была первая и пока что последняя Олимпиада в истории сборной Украины по хоккею. Турнир украинская команда завершила на 10-м месте.

Также в 1999–2007 годах сборная Украины выступала в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею.

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