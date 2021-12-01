Если Василий Ломаченко победит Ричарда Комми, то сможет получить бой с Джорджем Камбососом.

Промоутер новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего Лу Ди Белла рассказал о планах своего клиента.

"Джервонта Дэвис - один из возможных соперников. Сначала нам надо определиться с тем, что мы будем делать дальше. Если смотреть на большие бои, то Дэвис - это один из них", - сказал промоутер Камбососа для Thaboxingvoice.

"Ломаченко станет нашим возможным соперником, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Комми, он чертовски крутой боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас. Если победит Комми, то мы рассмотрим его. Бой с Ломаченко будет крупнее из-за статуса Василия в индустрии. Также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется в ринг", - добавил Ди Белла.

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Ситуация в легком весе

Камбосос избил Теофимо Лопеса и завладел всеми поясами, которые последний отобрал у Ломаченко.

Уже три боксера изъявили желание встретиться с Камбососом - "регулярный" чемпион WBC Девин Хэйни, Райан Гарсия, а также Шакур Стивенсон.

Сам Камбосос обещал, что даст шанс Ломаченко, когда завоюет пояса.

Ломаченко и Комми встретятся в ринге 11 декабря.

Автор: Артем Будрин