Игрок НБА получил бонус в полмиллиона долларов за отказ от бросков с дальней дистанции

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации "Портленд Трейл Блейзерс" Морис Харклесс получил бонус в размере 500 тысяч долларов за то, что не попытался бросить ни одного трехочкового (из-за шестиметровой дуги) в последнем матче регулярного сезона с "Нью Орлеан Пеликанс", сообщает The Washington Post.

Чтобы получить дополнительные полмиллиона, Харклесс должен был завершить регулярный чемпионат с процентом попадания трехочковых не менее 35. Перед заключительной встречей этот процент составлял 35,1.

Чтобы не испортить статистику, игрок решил не бросать вообще. Харклесс провел на площадке 22 минуты, реализовав 5 из 6 бросков с игры с ближней дистанции и не исполнил ни одной "трёшки". При этом игрок позволил своим партнерам совершить 30 бросков из-за шестиметровой дуги.

SB Nation накануне матча просчитал возможные варианты:

ни одной попытки: 35.1 процента

1 из 1: 35.3

0 из 1: 34.8

2 из 2: 35.7

1 из 2: 35.2

0 из 2: 34.7

1 из 3: 35.02

0 из 3: 34.5

2 из 4: 35.3

1 из 4: 34.8

0 из 4: 34.3