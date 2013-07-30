Кубок Украины по баскетболу сменил формат

Как сообщается в релизе организации, турнир впервые за долгое время будет расширенным - то есть, в нем сыграют как команды, представляющие турниры под эгидой ФБУ, так и команды Суперлиги.

Кубок стартует с череды отборочных раундов, победителями которых станут 6 команд, представляющих турниры ФБУ. Затем они образуют восемь пар с 10 командами Суперлиги. В свою очередь, "Будівельник", "Химик", БК "Донецк" и "Азовмаш" освобождены от участия на этом этапе соревнований. 16 команд сыграют два матча (дома и на выезде по еврокубковой системе).

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Затем 8 победителей этих пар будут разбиты на две группы и сыграют в два круга. Команды, которые займут два первых места в каждой группе, квалифицируются в следующий этап, где к ним присоединяется "еврокубковая четверка". Восьмерка разыграет четыре путевки в "Финал четырех", который пройдет в Киеве.

Также сегодня было принято решение о присвоении статуса полноправного члена АБКУ "Суперлига" клубу "Черкаські Мавпи".

Следующее заседание АБКУ "Суперлига", на котором будет обсужден вопрос о лимите на легионеров, состоится через несколько недель.