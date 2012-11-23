Результаты матчей Лиги Европы
Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Группа A. Анжи - Удинезе 2:0, Ливерпуль - Янг Бойз 2:2
После пяти туров никто не может быть спокоен: да, у Анжи - 10 очков, но у Янг Бойз и Ливерпуля - по 7. У Удинезе - 4
В последнем туре 6 декабря швейцарцы принимают Анжи, итальянцы - Ливерпуль
Группа B. Атлетико - Хапоэль (Тель-Авив) 1:0, Академика - Виктория Пльзень 1:1
После пяти туров: Атлетико 12, Виктория 10, Академика 5, Хапоэль 1. Всё решено... кроме первого места. А лидеры как раз и встретятся.
В последнем туре Виктория - Атлетико, Хапоэль - Академика
Группа C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссия - АЕЛ 2:0
После пяти туров: Фенербахче 13, Боруссия 8, Марсель 5, АЕЛ 1. Марселю нужны эти три очка, если лидеры попросту не сыграют ничью.
В последнем туре Фенербахче - Боруссия, АЕЛ - Марсель
Группа D. Ньюкасл - Маритиму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2
После пяти туров: Бордо 10, Ньюкасл 9, Брюгге 4, Маритиму 3.
В последнем туре Маритиму - Брюгге, Бордо - Ньюкасл
Группа E. Мёльде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5
После пяти туров: Стяуа 10, Штутгарт 8, Копенгаген 7, Мёльде 3. Спокоен только Мёльде.
В последнем туре Копенгаген - Стяуа, Штутгарт - Мёльде
Группа F. ПСВ - Днепр 1:2, АИК - Наполи - 1:1
После пяти туров: Днепр 12, Наполи 9, АИК и ПСВ - по 4.
В последнем туре Наполи - ПСВ, Днепр - АИК
Группа G. Базель - Спортинг 3:0, Видеотон - Генк 0:1
После пяти туров: Генк 11, Базель 8, Видеотон 6, Спортинг 2. Спортинг и Генк - не мотивированы, но Генк сильнее, но у Базеля запас очков.
В последнем туре Генк - Базель, Спортинг - Видеотон
Группа H. Нефтчи - Партизан 1:1, Рубин - Интер (Милан) 3:0
После пяти туров: Рубин 13, Интер 10, Нефтчи и Партизан - по 2.
В последнем туре Партизан - Рубин, Интер - Нефтчи.
Группа I. Спарта (Прага) - Лион 1:1, Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Атлетик - матч отложен
После пяти туров: Лион 13, Спарта 9, Хапоэль 2, Атлетик 1. Отложенный матч уже ничего не изменит
В последнем туре Атлетик - Спарта, Лион - Хапоэль
Группа J. Лацио - Тоттенхэм 0:0, Панатинаикос - Марибор 1:0
После пяти туров: Лацио 9, Тоттенхэм 7, Панатинаикос 5, Марибор 4. Игра в Лондоне - сама интрига.
В последнем туре Тоттенхэм - Панатинаикос, Марибор - Лацио
Группа K. Металлист - Байер 2:0, Русенборг - Рапид (Вена) - 3:2
После пяти туров Металлист 13, Байер 10, Русенборг 6, Рапид 0. Все играют раскованно, не завися от результата.
В последнем туре Байер - Русенборг, Рапид - Металлист
Группа L. Ганновер - Твенте 0:0, Хельсингборг - Леванте 1:3
После пяти туров: Ганновер 11, Леванте 10, Твенте 4, Хельсингборг 1. Чтобы валенсийская команда - дома - не поборолась за первое место?..
В последнем туре Твенте - Хельсингборг, Леванте - Ганновер.