Результаты матчей Лиги Европы

Группа A. Анжи - Удинезе 2:0, Ливерпуль - Янг Бойз 2:2

После пяти туров никто не может быть спокоен: да, у Анжи - 10 очков, но у Янг Бойз и Ливерпуля - по 7. У Удинезе - 4

В последнем туре 6 декабря швейцарцы принимают Анжи, итальянцы - Ливерпуль

Группа B. Атлетико - Хапоэль (Тель-Авив) 1:0, Академика - Виктория Пльзень 1:1

После пяти туров: Атлетико 12, Виктория 10, Академика 5, Хапоэль 1. Всё решено... кроме первого места. А лидеры как раз и встретятся.

В последнем туре Виктория - Атлетико, Хапоэль - Академика

Группа C. Марсель - Фенербахче 0:1, Боруссия - АЕЛ 2:0

После пяти туров: Фенербахче 13, Боруссия 8, Марсель 5, АЕЛ 1. Марселю нужны эти три очка, если лидеры попросту не сыграют ничью.

В последнем туре Фенербахче - Боруссия, АЕЛ - Марсель

Группа D. Ньюкасл - Маритиму 1:1, Брюгге - Бордо 1:2

После пяти туров: Бордо 10, Ньюкасл 9, Брюгге 4, Маритиму 3.

В последнем туре Маритиму - Брюгге, Бордо - Ньюкасл

Группа E. Мёльде - Копенгаген 1:2, Стяуа - Штутгарт 1:5

После пяти туров: Стяуа 10, Штутгарт 8, Копенгаген 7, Мёльде 3. Спокоен только Мёльде.

В последнем туре Копенгаген - Стяуа, Штутгарт - Мёльде

Группа F. ПСВ - Днепр 1:2, АИК - Наполи - 1:1

После пяти туров: Днепр 12, Наполи 9, АИК и ПСВ - по 4.

В последнем туре Наполи - ПСВ, Днепр - АИК

Группа G. Базель - Спортинг 3:0, Видеотон - Генк 0:1

После пяти туров: Генк 11, Базель 8, Видеотон 6, Спортинг 2. Спортинг и Генк - не мотивированы, но Генк сильнее, но у Базеля запас очков.

В последнем туре Генк - Базель, Спортинг - Видеотон

Группа H. Нефтчи - Партизан 1:1, Рубин - Интер (Милан) 3:0

После пяти туров: Рубин 13, Интер 10, Нефтчи и Партизан - по 2.

В последнем туре Партизан - Рубин, Интер - Нефтчи.

Группа I. Спарта (Прага) - Лион 1:1, Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Атлетик - матч отложен

После пяти туров: Лион 13, Спарта 9, Хапоэль 2, Атлетик 1. Отложенный матч уже ничего не изменит

В последнем туре Атлетик - Спарта, Лион - Хапоэль

Группа J. Лацио - Тоттенхэм 0:0, Панатинаикос - Марибор 1:0

После пяти туров: Лацио 9, Тоттенхэм 7, Панатинаикос 5, Марибор 4. Игра в Лондоне - сама интрига.

В последнем туре Тоттенхэм - Панатинаикос, Марибор - Лацио

Группа K. Металлист - Байер 2:0, Русенборг - Рапид (Вена) - 3:2

После пяти туров Металлист 13, Байер 10, Русенборг 6, Рапид 0. Все играют раскованно, не завися от результата.

В последнем туре Байер - Русенборг, Рапид - Металлист

Группа L. Ганновер - Твенте 0:0, Хельсингборг - Леванте 1:3

После пяти туров: Ганновер 11, Леванте 10, Твенте 4, Хельсингборг 1. Чтобы валенсийская команда - дома - не поборолась за первое место?..

В последнем туре Твенте - Хельсингборг, Леванте - Ганновер.