Стаховский сейчас находится на передовой – интервью давал в Бахмуте.

Известный бывший украинский теннисист Серхий Стаховский рассказал, что развелся со своей женой:

"Я довольно одинокий человек. Мне комфортно одному. Во время первых месяцев войны общался больше с семьей, потому что я был в Киеве, а они в Белогородке.

Общался с детьми, с женой, потому что тогда еще пытался каким-то образом все уладить, объяснить жене, что здесь такой п****** творится, извиняюсь за такое слово. А то, что они там живут в какой-то нормальной среде, не означает, что все так выглядит в Украине. Потому что в Украине совсем иначе здесь люди теряют детей, родителей, семьи", - сказал спортсмен в интервью Украинскому Свидетелю.

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Отметим, что жена Стаховского с тремя детьми последние годы проживает в Венгрии, однако родом она из российского города Кемерово. В то же время семья теннисиста живет в Белгородке Бучанского района Киевской области. Сергей заявил, что его добровольная мобилизация в ряды украинской армии ускорила процесс развода:

"Война ускорила это. Она ускорила процессы взаимопонимания. Показала белое и черное. Здесь ли ты жив, или ты мертв. Или еще бывает ранен. Здесь нет такого, что можно сделать какую-то политику, каким-то образом договориться. Все очень просто и очень страшно иногда", - ответил теннисист.

Война в Украине и Сергей Стаховский

В самом начале полномасштабного вторжения Стаховский сообщил о том, что записался в ряды украинской армии. Потом он поступил в Тероборону, а на данный момент является частью Нацгвардии.

Сергей заявлял, что у россиян нет права на общение с цивилизованным миром.

Также Стаховский вместе с Элиной Свитолиной недавно провели мастер-класс по теннису для украинских детей.

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