Украинский теннисист поражен действиями, которые совершают российские солдаты.

Знаменитый теннисист, первая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своим мнением о том, что некоторые украинские теннисисты заявляются на парные турниры вместе с представителями России или Беларуси.

Стаховский, который продолжает защищать Украину от оккупантов в рядах терробороны, заявил, что россияне должны быть изолированы от цивилизованного мира после их зверских преступлений, совершенных в Буче, Ирпене и других городах Украины.

"Это решение каждого игрока. Конечно, я это не поддерживаю.

После того, что мы видели в Буче, Ирпене и Гостомеле не понимаю, как можно молчать. Как можно вообще… Даже не знаю… Мне не хватает слов.

Русские должны быть изолированы от мира. И пока они в своей каше не поварятся, и не поймут, что это не то что неприемлемо, это вообще…

Нет слов, которыми можно было бы описать то, что делает их армия. Они не являются цивилизованной страной, поэтому у них нет права на общение с цивилизованным миром

Также Стаховский прокомментировал и освобождение Киева от российских захватчиков.

"Это огромный плюс, конечно, что Киев освободили. Думаю, что никто не думал, что это произойдет так быстро. Моя миссия, условно, в ТРО и в общем - до полной победы. Возможно, она будет как-то видоизменяться, но только после нашей полной победы она завершится. Или только начнется", - приводит слова Стаховского btu.org.ua.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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