Сергей Стаховский / фото УНИАН
Бывшая 31-я ракетка мира Сергей Стаховский сообщил, что вошел в запас украинской армии.
"Я записался в запас в прошлую субботу, но у меня не было всех документов для подписания контракта. Сейчас процедуру отменили, поэтому каждый, у кого есть желание, может присоединиться.
У меня нет военного опыта, но есть опыт обращения с оружием. Пока я бездействую, многие наши соотечественники рискуют жизнями, чтобы защитить свои семьи", - сказал Сергей для Sky.
Теннисист Сергей Стаховский записался в армию
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