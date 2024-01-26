Соревнования будут проводиться ежегодно и уже сейчас охватывают 20 регионов.

В Украине стартовал проект "Школьные лиги" - спортивные соревнования, разработанные по мировому и европейскому опыту. Они будут проводиться ежегодно. Лозунг этих соревнований - "Бок о бок. Вместе победим".

Целью проекта является привлечение школьников к физическому развитию, формирование у них лидерских качеств через спорт, возможность самовыразиться и, что важно в наше время, психоэмоциональная поддержка и налаживание социальных контактов.

Соревнования будут проходить на 5 различных уровнях: школьный, территориальный, районный, областной и всеукраинский этапы. Команды будут соревноваться в таких видах спорта: черлидинг, футзал, баскетбол, спортивное ориентирование, волейбол. Проведение школьных лиг позволит увеличить численность учащихся, которые будут иметь доступ к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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Относительно масштаба проекта, то в этом году проект реализуется в 20 регионах и Киеве, учитывая ситуацию с безопасностью. Сейчас продолжается регистрация школьных команд. По предварительным подсчетам, участие в проекте смогут принять более 8 000 школ, а это почти 300 тысяч учеников.

Цель проекта - сплотить учеников вокруг развития физической активности, спортивной командной работы и здоровой конкуренции среди учеников нашей страны. Участие детей в соревнованиях это также элемент предоставления психоэмоциональной поддержки через физическую активность, что поможет им отвлекаться от негативных явлений, связанных с войной России против нашего государства.

Амбассадор проекта, чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова отмечает: "Проект поразил своей масштабностью - это самый главный фактор. Очень важно, что это не просто соревнования для Киева, Одессы и Львова, здесь идет акцент на регионы. Уже сейчас 25000 команд зарегистрировались к участию, и регистрация продолжается.

Я помогаю продвигать Школьные Лиги, чтобы о них узнали как можно больше людей. Сейчас я в Японии со сборной по художественной гимнастике, однако по возвращении я, как и другие амбассадоры конечно буду участвовать в тренировках и открытых уроках лично".

Этот проект должен дать детям вдохновение и мотивацию заниматься спортом. А спорт это не только о физическом, но и о ментальном здоровье. В том числе, даст мотивацию через общение вживую со своими кумирами, ведь в числе амбассадоров проекта такие суперзвезды нашего спорта как Александр Усик, Андрей Шевченко, и Жан Беленюк. Для маленьких спортсменов это может быть самая главная встреча в их жизни, которая сыграет роль в том, что эти дети в будущем также станут гордостью украинского спорта.

Соревнования делятся на несколько этапов - школьный, территориальный, районный, областной и всеукраинский, когда и определится победитель в рамках Украины по определенному виду спорта. Соревнования на первом - школьном - уровне уже стартовали. Даты проведения финальных соревнований - с 15.06.2023 до 30.06.2024.

"Этот проект должен дать детям вдохновение и мотивацию заниматься спортом. А спорт это не только о физическом, но и о ментальном здоровье. В том числе, даст мотивацию через общение вживую со своими кумирами, ведь в числе амбассадоров проекта такие суперзвезды нашего спорта как Александр Усик, Андрей Шевченко, и Жан Беленюк. Для маленьких спортсменов это может быть самая главная встреча в их жизни, которая сыграет роль в том, что эти дети в будущем также станут гордостью украинского спорта", - отмечает Анна Ризатдинова.

Участие в проекте и соревнованиях означает участие в новом масштабном школьном спортивном движении Украины. Поддерживать команду своей школы, общины, города или области можно просто с мобильного, как и узнавать все новости. Это возможность проявить себя, свои навыки и умения в рамках соревнований, которые разработаны по самым современным стандартам.