После победы сине-желтых в матче с Боснией и Герцеговиной, нашу сборную ждет матч Украина-Исландия. Это будет решающая битва квалификации к чемпионату Европы, и букмекеры уже решили, на кого ставят.
Драматическая игра развернется 24 марта на территории Польши (Вроцлав). Ее примет стадион "Тарчински" в 21:45 по киевскому времени, напоминает Sport.ua.
Коэффициенты на матч Украина - Исландия:
- Украина выиграет в основное время - 1.68;
- Украина пройдет на Евро-2024 - 1.30;
- Исландия выиграет в основное время - 5.50;
- Исландии пройдет на Евро-2024 - 3.60;
- матч закончится ничьей - 4.00;
- обе команды смогут забить - 1.99.
Учитывая ставки, в победу подопечных Сергея Реброва букмекеры не слишком верят. Отметим, что основной тайминг матча - 90 минут. Вчера Украина забила первый гол на 85-й минуте.
Как Украина сыграла против Боснии и Герцеговины
Как известно, победа украинской сборной была со счетом 2:1. Однако обострение на поле началось с неудачного "выстрела" защитника Николая Матвиенко. Это был автогол по Украине (мяч неудачно отбился, 56-я минута). Далее украинцы постарались сравнять счет.
На 85-й минуте в ворота Боснии и Герцеговины забил Роман Яремчук. Закрепил результат на 88-й минуте Артем Довбик, пробив победный гол.
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