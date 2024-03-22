Вчера украинцы одержали победу в игре с Боснией и Герцеговиной - решается участие в чемпионате Европы.

После победы сине-желтых в матче с Боснией и Герцеговиной, нашу сборную ждет матч Украина-Исландия. Это будет решающая битва квалификации к чемпионату Европы, и букмекеры уже решили, на кого ставят.

Драматическая игра развернется 24 марта на территории Польши (Вроцлав). Ее примет стадион "Тарчински" в 21:45 по киевскому времени, напоминает Sport.ua.

Коэффициенты на матч Украина - Исландия:

Украина выиграет в основное время - 1.68;

Украина пройдет на Евро-2024 - 1.30;

Исландия выиграет в основное время - 5.50;

Исландии пройдет на Евро-2024 - 3.60;

матч закончится ничьей - 4.00;

обе команды смогут забить - 1.99.

Учитывая ставки, в победу подопечных Сергея Реброва букмекеры не слишком верят. Отметим, что основной тайминг матча - 90 минут. Вчера Украина забила первый гол на 85-й минуте.

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Как Украина сыграла против Боснии и Герцеговины

Как известно, победа украинской сборной была со счетом 2:1. Однако обострение на поле началось с неудачного "выстрела" защитника Николая Матвиенко. Это был автогол по Украине (мяч неудачно отбился, 56-я минута). Далее украинцы постарались сравнять счет.

На 85-й минуте в ворота Боснии и Герцеговины забил Роман Яремчук. Закрепил результат на 88-й минуте Артем Довбик, пробив победный гол.

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