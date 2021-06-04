Зинченко и Седан поженились летом 2020 года / фото instagram.com/v.lada_sedan

Футболист сборной Украины Александр Зинченко и известная телеведущая Влада Седан вскоре станут родителями.

Полузащитник "Ман Сити" выставил в свой профиль Instagram новое фото с беременной женой и подписал: "Мой мир".

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Зинченко и Седан: как создавалась семья

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Автор: Артем Будрин