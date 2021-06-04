Александр Зинченко и Влада Седан ждут пополнения в семье.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко и известная телеведущая Влада Седан вскоре станут родителями.

Полузащитник "Ман Сити" выставил в свой профиль Instagram новое фото с беременной женой и подписал: "Мой мир".

Зинченко и Седан: как создавалась семья

О романе Зинченко и Седан стало известно в июне 2019, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.

Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Торжественное событие прошло в Киеве, о чем ранее сообщила сама невеста.

Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип со свадьбы.

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Автор: Артем Будрин