Зинченко и Седан поженились летом 2020 года / фото instagram.com/v.lada_sedan
Футболист сборной Украины Александр Зинченко и известная телеведущая Влада Седан вскоре станут родителями.
Полузащитник "Ман Сити" выставил в свой профиль Instagram новое фото с беременной женой и подписал: "Мой мир".
Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Зинченко и Седан стало известно в июне 2019, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве, о чем ранее сообщила сама невеста.
- Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип со свадьбы.
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