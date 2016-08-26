Результаты сборной Украины в Рио отражают реальное состояние массового спорта в государстве - председатель комитета ВР

Как сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко", об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный.

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По его словам, Украина заняла лишь 31-е место на Олимпиаде не из-за нехватки финансирования процесса подготовки и участия украинских спортсменов в соревнованиях, а вследствие упадка массового спорта и спорта высших достижений в целом. «В Госбюджете на 2016 год было выделено 249 миллионов гривен на подготовку и участие украинских спортсменов к Олимпийским играм в Бразилии. В этом плане к правительству и профильному министерству вопросов нет – средства были выделены в полном объеме. Более того, размеры премиальных за олимпийские медали были увеличены, и Украина по этому показателю стала одним из лидеров в мире», - сказал он и подчеркнул, что «с мотивацией у спортсменов было все нормально».

«Очевидно, причины их неудачных выступлений на самом деле другие. Это устаревшая инфраструктура и спортивные базы, из-за чего наши атлеты часто вынуждены тренироваться за рубежом, борьба за кресла в спортивных федерациях, которая строится на интригах и коррупции, но не обращает внимания на отсутствие спортивных результатов в будущем», - отметил Палатный и добавил, что еще одна серьезная проблема – переход украинских олимпийцев под флаги других государств, «в основном туда, где предлагают лучшее материальное обеспечение».

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В то же время основной проблемой сферы физической культуры и спорта народный депутат считает хроническое недофинансирование детско-юношеских спортивных школ. «ДЮСШ – это фундамент олимпийской подготовки и будущих спортивных достижений. Чтобы у нас были олимпийские чемпионы, государство должно сначала позаботиться о массовом спорте. После передачи финансирования ДЮСШ на местный уровень эта проблема приобрела угрожающий характер – только за 2015 год были сокращены 83 спортивные школы и лишены возможности заниматься спортом почти 30 тысяч детей. Это при том, что выделили 100 млн гривен субвенции местным бюджетам. В этом году на массовый спорт государство не выделило ни копейки, а неоднократные просьбы и предложения членов профильного комитета о целевых субвенциях безапелляционно блокируются Министерством финансов Украины», - подчеркнул он.

По убеждению Палатного, пока Украина будет финансировать сферу физической культуры и спорта по остаточному принципу, местные бюджеты будут выделять на развитие спорта менее 1% своих финансовых ресурсов, а спортсменам не будет где тренироваться, оснований говорить об олимпийских перспективах становиться все меньше.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 31-е место в медальном рейтинге Олимпиады-2016, что стало худшим результатом за всю историю участия украинцев в этих соревнованиях. В активе украинских спортсменов две золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды.