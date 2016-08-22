Арбитру, который судил поединок Беленюка, грозят санкции

Об этом сообщило издание Inside the games, передает 112 Украина.

Кроме Казарашвили за "подозрительную манеру судейства" были отстранены судья Тон Кын Чон из Южной Кореи и россиянин Сергей Новаковский за их работу в четвертьфинальном поединке Олимпиады по вольной борьбе между пуэрториканцем Франклином Гомесом и борцом из Узбекистана Ихтиером Наврузовым.

Читайте такжеСборная Украины завершила участие в Олимпиаде-2016 с личным медальным антирекордом

Этическая комиссия UWW проведет расследование обстоятельств поединка, после чего может применить санкции к арбитрам.

Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе украинская делегация высказала недовольство арбитражем финальной схватки в категории 85 кг. Украинец Жан Беленюк уступил российскому спортсмену Давиту Чакветадзе со счетом 2:9. При этом судья поединка Казарашвили, по мнению украинской стороны, судил в пользу россиянина.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Беленюк уступил россиянину Давиту Чакветадзе в борьбе за "золото" Олимпиады. "Пришлось столкнуться с большим лобби России в Международной федерации борьбы. Например, когда я лидировал в счете, меня ставили в партер. Это вообще не принято в борьбе", - заявил спортсмен.