Рио-2016. Сборная Украины заняла cедьмое место на соревнованиях по художественной гимнастике

19:53, 21 августа 2016
Рио-2016
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Украинкам не удалось побороться за медали в командном финале.

Reuters

Сборная Украины по художественной гимнастике заняла седьмое место в финале командного первенства на Олимпиаде-2016.

В состав украинской команды входят Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.

По итогам двух этапов соревнований - с пятью лентами, а также с тремя булавами и двумя обручами - они набрали 34,282.

Чемпионками в командном первенстве стали россиянки (36,233), серебрянными призерами - испанки (35,766), бронзовыми - девушки из Болгарии (35,766). 

Напомним, в квалификации украинки заняли последнее проходное восьмое место.

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