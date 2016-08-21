Рио-2016. Сборная Украины заняла cедьмое место на соревнованиях по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике заняла седьмое место в финале командного первенства на Олимпиаде-2016.

В состав украинской команды входят Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.

По итогам двух этапов соревнований - с пятью лентами, а также с тремя булавами и двумя обручами - они набрали 34,282.

Чемпионками в командном первенстве стали россиянки (36,233), серебрянными призерами - испанки (35,766), бронзовыми - девушки из Болгарии (35,766).

Напомним, в квалификации украинки заняли последнее проходное восьмое место.