Рио-2016. Сборная Украины заняла cедьмое место на соревнованиях по художественной гимнастике
19:53, 21 августа 2016Рио-2016
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Украинкам не удалось побороться за медали в командном финале.
Reuters
Сборная Украины по художественной гимнастике заняла седьмое место в финале командного первенства на Олимпиаде-2016.
В состав украинской команды входят Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.
По итогам двух этапов соревнований - с пятью лентами, а также с тремя булавами и двумя обручами - они набрали 34,282.
Чемпионками в командном первенстве стали россиянки (36,233), серебрянными призерами - испанки (35,766), бронзовыми - девушки из Болгарии (35,766).
Напомним, в квалификации украинки заняли последнее проходное восьмое место.
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