Рио-2016. Женская сборная Украины заняла 5-е место в эстафете 4х400 метров

В Рио-де-Жанейро завершилась эстафета 4х400 метров у женщин в рамках турнира по легкой атлетике Олимпийских игр, где сборная Украины заняла 5-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

Команда пробежала дистанцию за 3 минуты 26,64 секунды.

Наша команда выступала в составе Алина Логвиненко, Ольга Бибик, Татьяна Мельник и Ольга Земляк.

Украинки сумели навязать борьбу соперницам только во второй половине эстфеты, в то время как нат первых двух этапах Логвиненко и Бибик шли в концовке - на седьмом-восьмом местах. Рывок совершила Мельник, выведя команду на твердое 6-е место, а лидер и финишер нашей четверки Земляк боролась за 4-е место, но, совершив камбэк на старте, в концовке уступила сопернице и замкнула пятерку сильнейших.

Чемпионом Олимпийких игр в это дисциплине стала команда США (3:19,06), серебряным призером - Ямайка (3,20,34), бронзовым - Великобритания (3:25,88).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня украинец Дмитрий Косинский попал в 5-ку лучших в секторе для метания копья.