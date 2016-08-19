Рио-2016. Дуэт украинцев стал лучшим в полуфинале по гребле на каноэ

Украинский дуэт каноистов Тарас Мищук и Дмитрий Янчук стали победителями полуфинальных соревнований по гребле на Олимпиаде-2016.

На этой стадии украинский экипаж преодолел дистанцию 1000 метров за 3:38.384 минуты. Кубинская двойка, финишировавшая второй, отстала от Мищука и Янчука сразу на полторы секунды.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяПеред этим, в квалификации, украинцы завершили соревнования быстрее, но при этом показали лишь четвертое время среди всех участников - 3:35.284.

Финал А в этой дисциплине состоится завтра, 20 августа, в 15:22 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, вчера украинский каноист Юрий Чебан стал двухкратным олимпийским чемпионом.